De sneeuwval van woensdagochtend heeft ook het voetbalveld van KV Oostende bedekt onder een stevige laag sneeuw. Dezelfde morgen al waren tientallen sneeuwruimers in de weer om het veld sneeuwvrij te maken voor de halve finale in de Beker van België tegen AA Gent, die woensdagavond zou moeten doorgaan. In Oostende verwachten ze dat de match zal kunnen doorgaan zoals gepland.