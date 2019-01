“Levensbedreigende situaties” in Verenigde Staten door extreme koude

Op veel plaatsen in Vlaanderen valt er voor de tweede keer in evenveel weken sneeuw, waardoor het KMI in sommige provincies ‘code oranje’ heet afgekondigd. Maar in de Verenigde Staten veroorzaakt de polaire vortex in veel steden voor “levensbedreigende situaties”, aldus de lokale overheden. In Chicago duiken de temperaturen stevig onder nul en daalt het kwik tot -45 graden Celsius. De burgemeester van de ‘Windy City’ waarschuwt dat de sneeuw gestopt is, maar dat “de extreme koude nu pas begint”.