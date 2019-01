Tienerpooier (18), wiens ‘vriendin’ onverwacht beviel van zoontje, veroordeeld tot vier jaar cel voor mensenhandel

Antwerpen / Deurne - Tienerpooier Leonardo J. (18) uit Deurne is woensdag veroordeeld tot vier jaar cel voor mensenhandel. De correctionele rechtbank van Antwerpen vond het bewezen dat hij zijn vriendin had aangezet tot prostitutie. Het slachtoffer beviel twee weken geleden, zonder dat iemand het wist, van een zoontje. Voor de verkrachting van een minderjarig meisje werd hij vrijgesproken.

De bal ging aan het rollen, toen Leonardo J. op 31 mei 2018 gecontroleerd werd door de politie en cannabis op zak bleek te hebben. Hij gaf toestemming voor een huiszoeking in zijn kamer in het Antwerpse hotel Le Sud, waar hij samen met de destijds 18-jarige C. verbleef. Zij werkte al sinds haar 15 jaar als prostituee.

“Uit liefde”

Het meisje zei dat ze al twee maanden “een soort van relatie” met Leonardo J. had. Zijn achternaam kon ze toen evenwel niet geven. Ze ontkende dat ze zich voor hem prostitueerde. Hij had dat wel gevraagd, maar ze had dat geweigerd. Ze werkte voor zichzelf, maar gaf hem wel geld, uit liefde.

“De berichten op haar gsm tonen nochtans aan dat ze hem goed op de hoogte hield van haar klanten en inkomsten. Hij had ook de paswoorden van haar sociale media, de code van haar gsm en ze mocht niet met vrienden afspreken, omdat hij dan jaloers werd. Uit dit alles blijkt duidelijk dat hij controle over haar had”, zei de procureur.

Naast mensenhandel werd de beklaagde nog vervolgd voor de verkrachting van de 17-jarige S. Het meisje was bij een andere tienerpooier, die haar ter beschikking zou gesteld hebben van de beklaagde in ruil voor 50 euro, zodat hij cannabis kon kopen. Voor die aanklacht werd J. vrijgesproken.

Bevallen van zoontje

C., ondertussen 19, snelde de avond na het proces naar het ziekenhuis. Daar beviel ze na een spoedbevalling van een baby. Onverwacht, de jonge vrouw had immers aan niemand verteld dat ze zwanger was. Ook niet aan de vermeende tienerpooier. Een dag na de bevalling vertrok ze bovendien uit het ziekenhuis, zonder kind. Het kindje zou er erg aan toe zijn en minstens enkele weken in het ziekenhuis moeten blijven. De kersverse moeder daagde ook niet op aan de gevangenis, waar ze normaal dagelijks verschijnt om een bezoek te brengen aan J.

Opvallend: C., die zichzelf niet als slachtoffer ziet, blijft de vermeende tienerpooier onvoorwaardelijk steunen. “Hij is onschuldig en zit al zeven maanden vast door valse verklaringen van minderjarige meisjes die hij niet kent,” klonk het.

