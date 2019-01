A12 vanaf donderdagavond volledig open, werken op E40 starten op 4 februari

Brussel - De A12-autosnelweg, waar sinds half januari stootbanden geplaatst worden ter hoogte van Meise, wordt donderdagavond volledig heropend. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. Op de E40 beginnen enkele geplande werken dan weer met vertraging door de vrieskou, namelijk op maandag 4 februari, zegt hetzelfde Agentschap.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatste sinds half januari 850 meter nieuwe veiligheidsstootbanden na de oprit 3 Meise/Wolvertem, langs de weghelft van de A12 in de rijrichting van Antwerpen.

“Vanaf donderdagavond 31 januari is alle werfsignalisatie opgeruimd en kan de rijweg opnieuw opengesteld worden”, meldt AWV woensdag. “Door de vrieskou liepen de werken op de A12 een weekje vertraging op.”

Na de werken op de A12 is het de beurt aan de E40, waar vanaf de afrit Affligem tot aan de grens met Oost-Vlaanderen 3,5 kilometer nieuwe veiligheidsstootbanden geplaatst worden, in beide rijrichtingen. Die werken waren gepland voor eind januari, maar worden kort uitgesteld door de vrieskou.

“Het plan is om maandag 4 februari te starten met de werken op de E40, tenzij de weergoden weer ongenadig toeslaan. In beide rijrichtingen zal de weg versmallen van drie naar twee rijstroken, maar het werk zou maximaal drie weken duren en we verwachten beperkte hinder in die zone.”

Actuele info en mogelijke wijzigingen in de planning door weersomstandigheden zijn steeds terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/affligem.