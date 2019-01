Standard dreigt net voor afloop wintermercato absolute sterkhouder kwijt te spelen: Luyindama op weg naar Galatasaray

Standard lijkt net voor de afloop van de wintermercato nog een absolute sterkhouder kwijt te spelen. Verdediger en rots in de branding Christian Luyindama is op weg naar Galatasaray voor een bedrag van bijna 9 miljoen euro. De Congolees heeft een al persoonlijk akkoord met de Turkse topclub, maar in Luik wachten ze nog op bankgaranties.