Verdachte (19) die ontsnapte uit Mechels gerechtsgebouw is gevat

Mechelen - De 19-jarige man die vrijdag uit het gerechtsgebouw van Mechelen ontsnapte, is na vijf dagen gevat. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De jongeman uit Mechelen moest voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter voor zijn betrokkenheid in een drugsdossier. Hij kon zich bij het binnengaan van het gerechtsgebouw losrukken en nam de benen. Er werd meteen een zoekactie gestart met honden, maar de man slaagde erin om uit handen van de politie te blijven.

De politie startte een klopjacht, maar kon de tiener niet vinden. Even werd er gevreesd dat hij het nabijgelegen Sint-Romboutscollege was binnengedrongen. De school werd afgesloten. Later bleek dat de verdachte er niet was geweest.

Details over de arrestatie zijn vooralsnog niet bekend. Bij het parket van Antwerpen afdeling Mechelen was niemand bereikbaar voor commentaar.