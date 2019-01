Jonge ondernemer biedt Roger Lambrecht kans om Lokeren te verkopen: “Het is tijd om een krachtig signaal te geven”

Eindelijk lijkt Roger Lambrecht zijn zin te krijgen en klopt er een lokale ondernemer op de deur om Sporting Lokeren over te nemen. De 34-jarige Joris Van Der Gucht, shirtsponsor, stichter van de Lokerse supportersclub Sporting Fans United en jarenlang abonnee, is een groep aan het verzamelen voor de overname. Daar was hij al sinds vorige zomer mee bezig, maar de wenkende val naar 1B heeft het proces versneld. Omdat er nu duidelijkheid is over de sportieve toekomst, maakt hij zich kenbaar.

“Het is tijd om een krachtig signaal te geven en daar wil ik een trekker in zijn. Met als bedoeling een herstart te maken in 1B. De komende weken gaan we de zaken verder bespreken en zien wat de club wil”, zegt Van Der Gucht, die met zijn snelgroeiend softwarebedrijf Silverfin in drie landen gevestigd is en zelf in Londen woont.

Nu is de vraag of de groep rond Van Der Gucht kan voldoen aan wat Lambrecht vraagt voor zijn aandelen. Feit is dat de prijs gekelderd is door de nakende degradatie naar 1B en de voorgaande studies over de waarde van de club in de prullenbak kunnen.