Voortvluchtige dader van steekpartij op Mikey Peeters kreeg kindje in Tsjetsjenië

Suleyman Betelguiriev, de voortvluchtige moordenaar van Mikey Peeters, heeft in Tsjetsjenië een volledig nieuw leven opgebouwd. Hij is er intussen gehuwd, en kreeg er twee jaar geleden ook een zoontje. Dat blijkt uit de getuigenis van zijn vader vandaag.

Op de vierde dag van het assisenproces rond de dodelijke steekpartij op Mikey Peeters vijf jaar geleden in Brugge kwam de vader van de voorvluchtige beschuldigde Suleyman Betelguiriev (26) getuigen.

Vader Zelimkhan (57) voerde zijn zoon kort na de steekpartij zelf naar Oekraïne, met het gevolg dat Suleyman tot op vandaag nog steeds in Tsjetsjenië zit waar de Belgische speurders hem niet kunnen oppakken. Volgens de vader verklaarde zijn zoon na de feiten alleen maar dat hij betrokken was bij “een vechtpartij”.

Pas mondjesmaat drong het volgens de vader maar tot hem toe dat de feiten veel erger waren. “Mijn zoon wil zichzelf wel aangeven, maar hij is bang”, verklaarde de vader.

“Tijdens de rit naar Oekraïne lag mijn zoon de ganse tijd te slapen op de achterbank. Ik heb geprobeerd om hem te doen praten, maar dat lukte niet.” Of Suleyman hem bedreigde tijdens die rit, vroeg een jurylid? “Ik wil mijn zoon niet beschuldigen, maar ik wil wel zeggen dat ik eigenlijk bang van hem was.”

Hoogst ongemakkelijk werd het wanneer procureur-generaal Serge Malefason de vader vroeg wanneer hij zijn zoon voor het laatst zag. “Enkele weken geleden zag ik hem in Tsjetsjenië. “Ik ben mijn vader gaan opzoeken daar en toen kwam Suleyman langs. We hebben hem beiden gezegd dat hij zich moest aageven, maar hij zei dat hij dat niet durfde doen omdat hij bang was.”

Foto’s van huwelijksfeest

Plots kwam Jef Vermassen met nieuwe informatie waaruit blijkt dat Suleyman Betelguiriev in zijn thuisland een volledig nieuw leven is gestart. Hij zwaaide foto’s van het huwelijksfeest van Betelguiriev. Hij is er getrouwd met een Tsjetsjeense vrouw en kreeg er in september 2017 ook een kindje.

De vader zelf verklaarde dat zijn zoon in Grozny, de hoofdstad van Tsjetsjenië woont, op een appartement. Op vraag van het openbaar ministerie scheef hij zelfs het concrete adres op waar Suleyman Betelguiriev momenteel vertoeft.

Voorzitter Willem De Pauw wees de vader er nog op dat zijn zoon aan Mikey Peeters zes messteken heeft toegebracht. “Ik hoop dat u begrijpt dat het voor de samenleving in het algemeen en de familie van het slachtoffer in het bijzonder wel een bittere pil is om te slikken dat Suleyman met hulp van u naar Tsjetsjenië werd gevoerd, zodanig dat we niet aan hem kunnen.”

“Verontschuldigen in plaats van mijn zoon”

Vader Zelimkhan richtte zich op het einde van zijn getuigenis dan ook naar de ouders van de Mikey Peeters. “Ik wil mij verontschuldigen in plaats van mijn zoon aan de familie.”

Waarop de vader van Mikey het woord vroeg aan de voorzitter en die ook kreeg. “Die verontschuldigingen zullen nooit aanvaard worden. Hij heeft zijn zoon altijd geholpen om te vluchten. Dat hij zijn woorden maar inslikt.”