Politie ziet overlijden Julen als onvrijwillige doodslag door nalatigheid: “Het kan niet anders”

De Spaanse politie is volop bezig met het onderzoek naar de dood van Julen Rosello, de tweejarige peuter die overleed nadat hij in een diepe schacht viel in Totalán bij Malaga. Vooral de vraag wie er nu precies verantwoordelijk is voor het overlijden van het jongetje, houdt het land verder in de ban. Hadden de ouders beter moeten opletten? Is de maker van de waterput, die geboord werd zonder vergunning, schuldig? Of de eigenaar van het terrein? Het werk is “bijna afgerond”, klinkt het bij de Guardia Civil.

Volgens de Guardia Civil, de speciale eenheid van de Spaanse politie, is het onderzoek naar de dood van Julen bijna afgerond. “De hele samenleving wacht op resultaat”, klonk het dinsdag bij Félix Azón, de algemene directeur van het korps. “We doen alles wat in onze macht ligt, het werk wordt in de komende dagen voltooid.”

Wie is schuldig?

Nadat het lot van de kleine Julen bekend raakte, bleven er nog heel wat vragen onbeantwoord. Waarom was de waterput niet goed afgesloten? Waarom kwam de peuter op een diepte van ongeveer 70 meter vast te zitten, met andere woorden: hoe komt het puin dat zijn val stopte, en ook de weg blokkeerde voor het reddingsteam, daar terecht? Maar ook: waarom duurde het maar liefst dertien dagen om de peuter te bereiken? Het zijn vragen die tot nog toe (voor een deel) onbeantwoord blijven.

Honderden Spanjaarden kwamen hun medeleven betuigen tijdens de begrafenis van Julen Foto: EPA-EFE

Toch is er slechts één vraag die de gemoederen in Spanje hoog doet oplopen: wie is er schuldig aan de dood van de jongen? Dat is wat het strafrechtelijke onderzoek boven alles moet bepalen. Want het drama dat zich op 13 januari voltrok, de dag dat Julen in de put viel, kon wellicht vermeden worden. Het Spaanse gerecht focust daarbij op de put in kwestie: die zou zonder vergunning gebouwd zijn en was bovendien niet goed afgesloten. Om die reden werd de hele reddingsoperatie ook gefilmd, die beelden zijn nu uitvoerig bekeken en geanalyseerd.

Op de vraag of de dood van de 2-jarige peuter veroorzaakt is door nalatigheid, antwoordde Azón alvast bevestigend: “We denken allemaal dat het niet anders kan.”

Autopsie

Het lichaam van Julen werd vrijwel meteen na de vondst naar een forensisch instituut in Malagá gebracht voor een autopsie. Daaruit blijkt dat de peuter een ‘vrije val’ van zo’n 71 meter gemaakt heeft, met zijn voetjes naar beneden en de armpjes omhoog, tot op het punt waar de mijnwerkers hem later troffen. Daarnaast is er sprake van een “ernstig hoofdletsel” en “meerdere kneuzingen en verwondingen”. Verwondingen die hij vermoedelijk opliep door herhaaldelijk tegen stukken steen en hard zand te botsen.

De verwondingen van het jongetje wijzen erop dat hij onmiddellijk na zijn val is overleden, en dus niet langer heeft geleden. Geen pijn, geen dorst, geen honger. Al is dat een magere troost voor de ouders, die al voor de tweede keer een kind verliezen. In 2017 overleed Oliver, het broertje van Julen, aan hartfalen tijdens een strandwandeling.

Moeizame reddingsoperatie

De reddingsoperatie naar de kleine Julen verliep ontzettend moeizaam. De koker van de put was erg smal (25 tot 30 cm) en ontzettend diep (107 meter), wat het voor het ervaren reddingsteam aartsmoeilijk maakte om het jongetje te bereiken. Ook hun gebrekkige kennis van de bodem hielp niet meteen, zo verstoorde een groot rotsblok vrijwel meteen en onverwacht de graafwerken.

De eerste parallelle verticale schacht bleek dan weer te schuin gegraven, waardoor de buizen die de put tegen instorting moesten beschermen ergens halverwege bleven steken.