Waarom er plots een mysterieus Russisch huurlingenleger opduikt in Venezuela

Je kan er gif op innemen: waar ­Poetins belangen op het spel staan, duiken Russische huurlingen van de Wagner-groep op. Ze zijn met zo’n 6.000 en opereren in conflictgebieden zij-aan-zij met bondgenoten van het Kremlin. Nu zijn ze in Venezuela om de gecontesteerde president Nicolás Maduro in het zadel te houden. Maar dat is niet zonder risico. Vorig jaar leidde een confrontatie in Syrië tussen de Wagner-groep en VS-soldaten tot een bloedbad.