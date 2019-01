Facebook betaalde tieners om hen via een app te ‘bespioneren’

Facebook blijkt tieners 20 dollar per maand te betalen om een ‘research app’ te installeren die hun netwerkverkeer afluistert en verregaande toegang geeft tot hun data.

Het is de gespecialiseerde Amerikaanse techwebsite Techcrunch die de omstreden praktijk aan het licht bracht. Volgens hun onderzoek betaalt Facebook tieners vanaf 13 jaar 20 dollar per maand om de ‘afluister-app’ - die ‘Facebook Research’ of ‘Project Atlas’ heette - buiten de officiële app-stores van Apple of Google op hun smartphone te installeren.

Inbreuk op privacy

Tieners die dit doen gaven Facebook toegang tot e-mails, privéberichten in social-media-apps, gesprekken in chatapps, inclusief foto’s en video’s, zoekopdrachten en andere activiteiten in de browser. Zelfs de gps-locatie van de gebruiker kon Facebook daardoor makkelijk volgen, door geïnstalleerde gps-apps af te tappen. “Simpel, installeren en vergeten”, luidt het advies bij het downloaden.

Volgens Techcrunch gebruikte Facebook advertenties op sociale media om de tieners de app - die bijna ongelimiteerde toegang tot hun data geeft - te overtuigen. Iets wat het bedrijf van Mark Zuckerberg ontkent. Volgens de gespecialiseerde website vormt de ‘afluister-app’ een inbreuk op het privacybeleid van Apple en werden de jonge gebruikers zelfs gevraagd om screenshots te maken van hun Amazon-aankopen.

Ouderlijke toestemming makkelijk te ontwijken

Facebook, dat volgens de app de data gebruikt om de eigen diensten te verbeteren, zag er oorspronkelijk geen graten in. “Van bespioneren is geen sprake”, klinkt het. Volgens het bedrijf van Mark Zuckerberg gaat het om een standaardpraktijk, gaf iedere gebruiker het bedrijf uitdrukkelijk toestemming en moesten jongeren tussen 13 en 17 jaar eerst de goedkeuring van hun ouders krijgen.

Onderzoekers van de BBC en Techcrunch die de app testten en zichzelf identificeerden als een 14-jarige jongen konden die ouderlijke toestemming echter gemakkelijk ontwijken. Al kregen ze daarbij wel op één pagina een uitdrukkelijke waarschuwing dat de gebruikers boven de 18 jaar moesten zijn.

Enkel nog voor Android-toestellen

Enkele uren na het verschijnen van het kritische artikel van Techcrunch, maakte maakte Facebook bekend dat de app bestemd voor Apple-toestellen zal worden stopgezet. Die bestemd voor Android-toestellen blijft echter behouden.