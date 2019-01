Het gras is niet altijd groener in het buitenland: deze vertrokken spelers kunnen succes uit de Jupiler Pro League (nog) niet herhalen

Het avontuur van Youri Tielemans bij AS Monaco zit er al bijna op. Hij had in 2017 nochtans gehoopt een ploeg te vinden die hem naar een absolute topclub zou katapulteren, maar het gras aan de Côte d’Azur bleek niet groener dan dat van Brussel. Ook de spelers die afgelopen zomer de Belgische competitie inruilden voor een hoger aangeschreven competitie presteerden nog niet allemaal naar behoren. Meer zelfs: de helft van hen halen zelfs geen 50 procent speelminuten.