Ronaldinho laat zien dat hij nog steeds geweldig kan voetballen met knappe hattrick

Ronaldinho mag dan al even gestopt zijn, de Braziliaanse legende is zijn kunstjes nog niet verleerd. Integendeel. De 38-jarige Ronaldinho scoorde drie geweldige doelpunten tijdens een potje strandvoetbal ter ere van de 44-jarige Jorginho. Die speelde zijn laatste wedstrijd in het zand. Ronaldinho zorgde ervoor dat Brazilië met 11-4 won van Japan.

Muita alegria em participar da despedida desse craque, um irmão que a vida me deu. Feliz demais em jogar com esse monstro do beach soccer! Obrigado pelo convite Jorginho! ???? pic.twitter.com/9zoHVNBrfi — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 27 januari 2019