Venezolaanse president Maduro reikt hand naar oppositie (onder buitenlandse druk)

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft aan Russische media gezegd dat hij bereid is om met de oppositie te praten, in een poging om de politieke crisis in het Zuid-Amerikaanse land te beëindigen.

“Ik ben klaar om aan de onderhandelingstafel met de oppositie te zitten, zodat we kunnen praten in het belang van Venezuela, van de vrede en van zijn toekomst (die van Venezuela, red.)”, zei Maduro in een interview met het Russische persagentschap RIA Novosti, dat woensdag gepubliceerd werd.

Het aanbod komt er op het moment dat Maduro’s regime de druk op zijn rivaal Juan Guaido opvoert. Zo verbood het Hooggerechtshof hem dinsdag om het land te verlaten, en werden zijn bankrekeningen bevroren.

Juan Guaido Foto: Photo News

Buitenlandse druk

Op 23 januari riep Guaido zichzelf uit tot interim-president. Sindsdien wordt hij door verschillende westerse landen en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) erkend als de legitieme leider van Venezuela. Ze zeggen dat Maduro’s herverkiezing in mei onwettig was.

In het interview zei Maduro klaar te zijn voor vervroegde parlementsverkiezingen. “Het zou heel goed zijn om vroeger parlementsverkiezingen te organiseren. Het zou een goede vorm van politieke discussie zijn”, klonk het. Nieuwe presidentsverkiezingen sloot hij dan weer uit, aangezien dat die pas tien maanden geleden plaatsvonden. “Wij aanvaarden van niemand ter wereld ultimatums, wij aanvaarden geen chantage. De presidentsverkiezingen vonden plaats in Venezuela en als de imperialisten nieuwe verkiezingen willen, moeten ze maar wachten tot 2025.”

Woensdag komt de Venezolaanse oppositie opnieuw de straat op, om het leger te overtuigen om de kant van Guaido te kiezen. Die laatste vroeg de Europese Unie woensdag in de Duitse krant Bild om “meer sancties” in te voeren tegen het regime van Maduro.