Jongeman verliest controle over peperdure bolide en glijdt tegen muur in Snellegem

Jabbeke - De sneeuw zorgde vandaag voor relatief weinig verkeersproblemen in ons land. Al gingen her en der wel enkele wagens aan het slippen. In Snellegem, deelgemeente van Jabbeke, crashte een peperdure sportwagen tegen een muurtje toen de bestuurder de controle over het stuur verloor.

West-Vlaanderen werd woensdagochtend wakker onder een dik pak sneeuw. Op heel wat plaatsen viel tot wel tien centimeter. Voor grote problemen op de weg zorgde dat opnieuw niet. De drukke wegen waren goed berijdbaar, maar op de secundaire banen gebeurde hier en daar wel een slippartij. De spectaculairste daarvan vond plaats in de Isenbaertstraat in Snellegem. Daar reed een peperdure BMW tegen een muur. De bestuurder raakte daarbij zelf niet gewond.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend rond 5.30 uur. Op dat moment had het al stevig gesneeuwd. De bestuurder, een 32-jarige jongeman uit Zedelgem, was op weg naar Oostende om te gaan sporten. Maar in een flauwe bocht langs de besneeuwde baan de controle over het stuur. Zijn exclusieve sportwagen gleed rechtdoor en belandde zo frontaal tegen de omheiningsmuur van een woning. De bestuurder kon zelf uit zijn wagen stappen en kwam met de schrik vrij. Hij verklaarde dat hij nochtans traag reed, maar dat zijn wagen toch aan het glijden ging.

150.000 euro

De jongeman kocht de auto - een witte BMW i8 - naar eigen zeggen pas recentelijk tweedehands aan. Nieuwprijs voor de bolide: om en bij de 150.000 euro. Het ongeval is dan ook niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een zware klap voor de jongeman. Hij vertrok nadien met een taxi. Hij wou gisteren zelf echter niet veel kwijt over het ongeval. Meer nog, hij ontkende dat hij de botsing veroorzaakte. Uit de ademtest bleek dat de consultant niet teveel had gedronken.

De politie vorderde een takeldienst om de sportwagen weg te takelen. Al bleek dat niet evident aangezien de auto zich letterlijk in de muur had geboord. Toen de wagen weggetrokken werd, stortte dan ook een groot deel van het muurtje in. “Niet fijn natuurlijk”, zegt de bewoner van het huis. “De politie wekte mij om te zeggen wat er gebeurd was. Maar het is uiteindelijk maar materiële schade. En die man was heel vriendelijk. De verzekering zal ook wel tussen komen. Het enige probleem is dat mijn kippen nu wel weg kunnen. Ik zal dus snel een draad moeten zetten of die zullen op straat lopen (lacht).”

