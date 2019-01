Trainer John van den Brom (ex-Anderlecht) tekent voor drie jaar bij FC Utrecht

John van den Brom is rond met FC Utrecht. De ex-Anderlechtenaar wordt na dit seizoen trainer van de Eredivisieclub uit de Domstad en volgt voormalig Belgisch bondscoach Dick Advocaat op. De 52-jarige Van den Brom heeft getekend voor drie jaar, meldt de club woensdag.

Van den Brom maakt het seizoen af bij AZ. Hij had zijn vertrek bij de Alkmaarse club al aangekondigd. De afgelopen weken was al duidelijk geworden dat een akkoord met FC Utrecht aanstaande was.

“In de persoon van John halen we een winnaar in huis, met ervaring in binnen- en buitenland. Iemand die overal waar hij heeft gewerkt als oefenmeester voor sportieve successen heeft gezorgd met een aanvallende speelwijze”, zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht.