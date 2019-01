Brexit: Europa bereidt zich verder voor op ‘no deal’

De Europese Commissie heeft woensdag opnieuw een reeks voorstellen aangenomen om de EU zo goed mogelijk voor te bereiden op een harde Brexit. Gisterenavond/dinsdagavond heeft het Britse parlement premier Theresa May een mandaat gegeven om het Ierse vangnet in het terugtrekkingsakkoord met Brussel te heronderhandelen.

De vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans gaf woensdagmiddag al een korte reactie mee op de Brexit-verwikkelingen in het Britse parlement. “Ik wil herhalen dat we de Britse regering blijven aansporen om haar intenties voor de volgende stappen zo snel mogelijk te verduidelijken”, zei hij. Later op de middag spreekt Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker het Europees parlement toe.

Volgens Timmermans neemt het risico op een harde Brexit zonder akkoord met de EU almaar toe. De Commissie heeft daarom opnieuw een aantal voorstellen goedgekeurd om de voorbereiding daarop op te schroeven.

Zo besliste de Commissie dat de 14.000 Europese jongeren die op het moment van de Brexit in Groot-Brittannië studeren via Erasmus, die studies zullen kunnen verder zetten en dat ze daarvoor ook de nodige middelen krijgen. Hetzelfde geldt voor de ongeveer 7.000 Britse Erasmus-studenten in de EU.

De Eurocommissarissen raakten het ook eens over een aspect van de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en vice versa. Een Europeaan die bijvoorbeeld voor de Brexit 10 jaar in Groot-Brittannië heeft gewerkt vooraleer hij terugkeerde naar de EU, heeft bij de berekening van zijn of haar pensioen in de lidstaat waar hij of zij nu woont, ook recht op het pensioen dat overzees is opgebouwd. Het Verenigd Koninkrijk moet dan hetzelfde doen voor mensen die daar met pensioen gaan. Diezelfde regeling geldt voor alle opgebouwde sociale rechten.

Tot slot belooft de Europese Commissie dat het contract van Britten die nu profiteren van Europese fondsen, wordt uitgedaan. Zij blijven dus geld krijgen, op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk ook zijn financiële verplichtingen in de Europese begroting nakomt. Dat staat nog los van de financiële regeling in het terugtrekkingsakkoord, waarin de Britten hun bijdragen aan de begrotingen van 2019 en 2020 nog moeten nakomen, zei Timmermans. Die factuur wordt op ongeveer 39 miljard pond geschat.

Het gaat om de laatste set van no deal-voorbereidingen van de Commissie. Eerder dit jaar publiceerde het uitvoerend orgaan van de EU al 88 sectorspecifieke richtlijnen. Het parlement en de lidstaten moeten het licht nu nog op groen zetten. Ten laatste eind maart moeten de voorbereidingen rond zijn, want dan stappen de Britten uit de EU.