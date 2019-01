Mama Anuna De Wever stapt naar politie na doodsbedreigingen

Katrien Van der Heyden, de mama van milieuactiviste Anuna en haar 17-jarige tweelingzus Luka De Wever, heeft een klacht ingediend bij de politie wegens bedreigingen.

Anuna is de initiatiefneemster achter de klimaat- en spijbelacties van scholieren van de voorbije weken. Ze oogst daarmee op sociale media niet alleen veel lof, maar krijgt ook massa’s kritiek. Vooral op sociale media krijgt ze pakken bagger over zich heen. Maar doodsbedreigingen, dat gaat volgens haar ouders te ver.

Op Facebook schrijft iemand : gelukkig heeft een tweeloop twee lopen… De mama van Anuna en Luka heeft het bericht op Facebook gepost.

“Gisteren voor het eerst naar de politie moeten gaan. Mijn tweelingdochters bedreigd door een tweeloop. Wie haat zaait zal cynisme oogsten. Verbittering zuigt een samenleving enkel verder in het moeras...”,

“Uiteindelijk wint liefde altijd. Uiteindelijk zullen we moeten samenwerken. Uiteindelijk moeten we die luie zetel uit en het licht terug aansteken in ons leven. Uiteindelijk zullen we moeten genezen van haat en zien dat we allemaal gewoon mensen zijn en niet links of rechts of arm of rijk of vrouw of man...”, zegt de mama van Anuna en Luka.

De politie heeft de klacht intussen bevestigd.

Natuurpunt

Intussen krijgen de jonge activisten wel steun van Natuurpunt. “Anuna De Wever en de bosbrossers hebben het bij het rechte eind. De tijd tikt en de vraag naar oplossingen stelt zich scherp.” Dat heeft Lieven Deschamphelaere, voorzitter van Natuurpunt, woensdag in het Vlaams Parlement gezegd. Zijn organisatie mocht daar samen met drie andere natuur- en milieuorganisaties een Gouden Erepenning in ontvangst nemen.