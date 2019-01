Opiniemaker niet mals voor rijken op Davos: “Belastingen, belastingen, belastingen, de rest is bullshit”

Opiniemaker, journalist en geschiedkundige Rutger Bregman wees de rijken die samenkwamen op Davos terecht tijdens een panel op het Wereld Economisch Forum. De Nederlander veroverde met zijn boek ‘Utopia for Realists’ een plaatsje in dat panel, maar hij was niet mals voor de superrijken die in de Zwitserse gemeente bijeenkomen. “1.500 privéjets zijn hierheen gevlogen om sir David Attenborough te horen praten over hoe we de planeet verwoesten”, zei de man, die vond dat de aanwezigen één belangrijk onderwerp over het hoofd zien. “We kunnen Bono nog een keer uitnodigen, maar we moeten dringend over belastingen praten.”