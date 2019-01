Efteling past attractie aan: geen kroeshaar en neusringen meer

De omstreden Afrikaanse en Aziatische poppen in de attractie Carnaval Festival van De Efteling worden aangepast aan het “huidige tijdsbeeld”.

De attractie gaat drie maanden dicht voor de renovatie en een groot onderhoud (van 4 maart tot en met 31 mei). Dan worden de poppen ineens aangepast.

Een aantal scènes moet volgens het Nederlandse pretpark straks beter aansluiten bij het oorspronkelijke thema: feestvieren door verschillende culturen over de hele wereld. “De poppen in die scènes krijgen een uiterlijk dat beter past bij het huidige tijdsbeeld, traditionele Afrikaanse klederdracht in plaats van neusringen bijvoorbeeld”.

Zo moet het worden. Foto: Efteling

Niet alleen de poppen die staan voor Afrika krijgen een “nieuwe uitstraling”, ook de Aziatische poppen met spleetogen en lange voortanden worden aangepast. “Het wordt nog meer een feestje, alleen dan van deze tijd”, zegt de directeur van het pretpark Fons Jurgens.

Kritiek

In 2016 schreef een actiegroep een open brief om de stereotyperingen van de attracties Monsieur Cannibale en Carnaval Festival aan te klagen. Die zijn uiterst kwetsend en racistisch, klonk het.

Monsieur Cannibale kreeg kritiek vanwege de zwarte kannibaal die in het midden van draaiende kookpotten staat. Die attractie wordt voorlopig nog niet aangepast. Maar het park sluit dat op termijn niet uit.