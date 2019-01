Vrouw lijkt te slapen op vlucht maar blijkt bij aankomst in Zaventem overleden

Een Griekse vrouw is dinsdagnamiddag omgekomen tijdens een vlucht van Athene naar Zaventem. “Het gaat om een vrouw van 45. Ze was samen met haar man onderweg naar Brussel”, zo bevestigt het parket, dat een onderzoek opent naar haar overlijden.

De vrouw leek te slapen tijdens de vlucht. Maar toen de landing ingezet werd, slaagde de echtgenoot er niet in haar te wekken. Uiteindelijk bleek ze overleden. Het parket heeft een onderzoek ingesteld omdat het om een verdacht overlijden gaat.

“Er zal morgen een autopsie plaatsvinden die moet uitmaken hoe de vrouw om het leven gekomen is. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het om een gewelddadige dood gaat. Maar we willen het zekere voor het onzekere nemen”, zegt Carole Vercarre van het parket van Halle-Vilvoorde. “De vrouw zou zich al niet goed gevoeld hebben bij het vertrek in Athene”.