Waarom de verzekeringsmakelaar plots tussen loodgieters en werfleiders op de knelpuntberoepenlijst staat

Doorgaans bestaat de knelpuntberoepenlijst uit technische profielen, maar dit jaar duikt ook de verzekeringsadviseur op in de lijst. Opvallend, want het informeren en adviseren over verzekeringen staat mijlenver weg van fysiek zwaar loodgieter- of stukadoorwerk. “Het beroep is nochtans niet zo saai als de meeste mensen denken”, klinkt het bij de federatie voor verzekeringsmakelaars.

Bijna nergens anders in Europa raken vacatures moeilijker ingevuld dan in België, zo blijkt opnieuw uit cijfers van de VDAB. Vooral naar technisch personeel is de vraag groot. Opmerkelijk is dat de loodgieters, werfleiders en mecaniciens dit jaar gezelschap krijgen van verzekeringsspecialisten op de knelpuntberoepenlijst. “Er is een nijpend tekort”, zegt Wauthier Robyns, communicatiedirecteur van Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen. “Nochtans zijn de verzekeringsmakelaars en -adviseurs écht nodig in het dagelijkse leven.”

Het verkeerde imago

De gemiddelde leeftijd van de verzekeringsmakelaar is 52 jaar. Dat is te wijten aan het gebrek aan instroom. Jongeren hebben met andere woorden geen zin om in de verzekeringssector te stappen. Dat hoeft niet te verbazen: wie verzekeringen zegt, denkt niet meteen aan het meest avontuurlijke werk. Integendeel. “Het is inderdaad een kantoorjob, maar toch is de huidige reputatie verkeerd”, aldus Robyns.

Volgens Assuralia is net de sociale factor van de job, erg aantrekkelijk en allesbehalve saai. “Er is erg veel ruimte voor inlevingsvermogen”, klinkt het. “Je moet samen met de klant nadenken wat nu precies belangrijk is en waartegen die al dan niet wil beschermd worden. Soms werk je voor een jong gezin of iemand die met pensioen gaat, soms voor grote bedrijven of net een start-up: het is uitdagend om steeds de juiste oplossingen te zoeken.”

Grote vraag

“We hebben een slecht en saai imago, dat is waar”, zegt ook Kelly Schamphelaere, directeur van de FVF (Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen). “Een van onze prioriteiten is dan ook om de job aantrekkelijker maken voor jongeren. Want die jonge krachten zijn wel degelijk nodig.”

De vraag van het publiek is immers heel groot. “Mensen zoeken niet enkel raad op het internet”, klinkt het. “Ze willen ook persoonlijk advies en een écht aanspreekpunt. Dat geeft toch wel een extra waarde voor de meeste klanten.”