Veerdienst aan defecte kanaalbrug in Humbeek-Sas gestart

Grimbergen -

Woensdagmorgen is de gratis veerdienst opgestart die De Vlaamse Waterweg inzet ter vervanging van de defecte brug over het zeekanaal Brussel-Schelde in Humbeek-Sas. De veerdienst, die de kanaalbeheerder circa 140.000 euro kost, blijft in dienst tot de brug opnieuw in gebruik kan genomen worden.