Griep is officieel in het land: “Aantal kan nog vervijfvoudigen”

De voorbije week werd de epidemische drempel voor het eerst overschreden in ons land. Dat zegt het wetenschappelijk onderzoekscentrum Sciensano aan onze redactie. Er is echter nog geen sprake van een griepepidemie, die is er pas als de drempel twee weken na elkaar overschreden wordt. “We verwachten dat de incidentie de volgende weken nog zal stijgen.”

Om van een epidemie te spreken, moeten er twee weken na elkaar minstens 150 mensen per 100.000 Belgen de griep krijgen. De afgelopen dagen werd die eerste week al ingeluid: tussen 21 en 27 januari 2019 hebben er immers 198 personen per 100.000 inwoners hun huisarts geraadpleegd. Telkens ging het om griepsymptomen zoals koorts, hoest, loopneus, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid. Wellicht is er dus volgende week wel sprake van een griepepidemie.

“We zijn nu aan de start van de epidemie”, zegt Steven Van Gucht van Scienscano. “De activiteit zal de komende weken nog fors stijgen, het kan nog gemakkelijk verdrievoudigen en zelfs vervijfvoudigen. De piek zal dan binnen een drietal weken bereikt worden.”

Kinderen eerst

De voorbije weken hadden vooral kinderen last van de griep. “Dat is standaard zo”, aldus Van Gucht. “Pas de komende weken zal dat geleidelijk aan verschuiven naar de andere leeftijdsgroepen. Na de ouders van de kinderen, volgen de bejaarden. Zij zijn de laatste dominante leeftijdsgroep.”

Goed nieuws voor wie straks krokusvakantie heeft: tegen dan zal de activiteit al fel gedaald zijn, zeker voor de jongsten.

Opvallend laat

In heel Europa komt de griep dit jaar relatief laat, maar in ons land liet de ziekte toch nog net iets langer op zich wachten dan bij de buurlanden. Zo is er in Nederland en Frankrijk al een aantal weken sprake van de griep. De oorzaak van die vertraging is niet volledig duidelijk. Eind vorig jaar al bleek dat er in ons land erg veel gevaccineerd is deze winter, maar ook de warme decembermaand kan het uitblijven van de griep verklaren. Hoe kouder het weer, hoe vaker mensen immers binnenblijven en hoe makkelijker ze infecties verspreiden. “De late start betekent ook niet dat we dit jaar sowieso een korte of weinig intense epidemie krijgen”, klinkt het nog bij Sciensano. “De griep is heel onvoorspelbaar.”

Elke winter heerst er in België een epidemie van griep die ongeveer 3 tot 10 procent van de bevolking treft en gemiddeld een achttal weken duurt. Wel goed nieuws: in de landen waar de griep op dit moment al langer woedt, gaat het tot dusver om een milde variant.