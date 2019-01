Meer dan 30 skicentra in Wallonië open

De sneeuwval van de jongste uren betekent bijzonder goed nieuws voor de skiliefhebbers. Zowat dertig skicentra in Wallonië hebben de deuren geopend. Op veel plaatsen ligt tot 20tot 30 centimeter sneeuw.

Het aanbod in de provincie Luxemburg is bijzonder gestoffeerd. Daar zijn een tiental centra toegankelijk, meldt de toeristische federatie van Belgisch Luxemburg op zijn website. Er ligt een sneeuwtapijt van circa 20 centimeter.

Liefhebbers van noordse ski kunnen vanaf woensdagnamiddag terecht in Anlier, Senonchamps, Martelange, Gouvy, Champlon, Saint-Hubert, Samrée. Verder is alpijnse ski mogelijk in Lierneux (Monty) en op de Baraque Fraiture, waar meer dan 30 centimeter sneeuw ligt.

In de provincie Namen zijn de skipistes van la Croix Scaille in Gedinne open, met hier 10 centimeter sneeuw, en die van Rièzes (Chimay) in de provincie Henegouwen.

Alle skicentra in de Oostkantons zijn open, net als de alpijnse en langlaufpistes van Thier des Rexhons in Spa en de alpijnse piste van Val de Wanne in Trois-Ponts.