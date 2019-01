Auto gekocht tijdens Autosalon? Tot een jaar wachten vooraleer je ermee kan rijden

Voor heel wat bezoekers die op het Autosalon een nieuwe wagen kochten was het toch een ietwat koude douche: lange wachttijden tot zelfs een jaar zijn allesbehalve uitzonderlijk. “Mensen kopen nu eenmaal geen stockwagens meer. Ze willen hun auto zo veel mogelijk zelf samenstellen, wat de leveringstijd natuurlijk verlengt. Bovendien is er nu een piek in het aantal bestellingen”, klinkt het bij Febiac.

Amand Dewaele uit Jette is met pensioen en was op zoek naar een betaalbare terreinwagen. Op het salon kocht hij een Suzuki Jimny (basisprijs vanaf 17.999 euro) en hij hoopte er deze zomer al mee door Tenerife te kunnen toeren. Maar dat valt tegen. Als voorziene leveringdatum staat op de bestelbon: februari 2020. Dertien maanden wachten dus.

“Ik wilde absoluut die wagen hebben omdat gelijkaardige modellen van andere merken veel duurder zijn”, zegt hij. “Volgens de verkoper is West-Europa maar een kleine markt voor Suzuki en krijgt India bijvoorbeeld altijd voorrang wat de levering van voertuigen betreft, omdat ze daar wel zeer sterk staan. Het type dat ik bestelde, wordt in 2019 niet meer geleverd bij ons”, zegt Amand.

Suzuki Jimny Foto: rr

Bij Febiac, organisator van het Autosalon bevestigen ze dat je sowieso langer op een auto moet wachten dan vroeger. “De meeste mensen kiezen en bestellen een auto ‘à la carte’. Ze nemen geen genoegen met een stockwagen. Maar dat verlengt de leveringstermijn aanzienlijk. Bovendien komen er in deze periode zeer veel bestellingen binnen, zodat er vertraging is in vergelijking met andere periodes. Hoe lang het duurt, is wel afhankelijk van merk en zelfs van model.”

Bij Mercedes, zegt Bastien Van den Moortel, is het zeker geen strategie om kopers lang te laten wachten op hun nieuwe wagen. “Maar voor de G-klasse in welbepaalde uitvoeringen of met bepaalde motorisaties kan de wachttijd wel oplopen tot een klein jaar.”

“Bij ons stelt negentig procent van de klanten, of zelfs meer, zijn wagen zelf samen. De langste wachttijd op dit ogenblik is voor wie een BMW X7, onze grootste SUV, heeft besteld. Vandaag zit de leveringstermijn tussen de zes maanden tot bijna een jaar”, zegt Pieter De Wit van BMW.

Gezinswagens zoals Renault en Skoda laten minder lang op zich wachten, maar alles is afhankelijk van het gekozen model. Ook bij Hyundai verschilt de wachttijd van model tot model, zegt William Meerschaut. “Vier weken tot vier maanden is de gemiddelde wachttijd. Meer dan zes maanden wachten is bij ons wel uitzonderlijk.”

“Of een wagen besteld wordt tijdens of kort na een Salon heeft in principe geen invloed op de leveringstermijn van een nieuwe wagen die sowieso niet bij de dealers in stock is. Gemiddeld bedraagt deze leveringstermijn 6 tot 8 weken bij Opel, maar dat is sterk afhankelijk van het verwachtte aantal bestellingen, het effectieve aantal verkopen en de productiecapaciteit voor een bepaald model van een bepaald land”, zegt Ron Dubois.

Bij Volvo kunnen de meeste leveringen vrij snel gebeuren, zegt René Aerts jr. “Maar sommige specifieke modellen of motorisaties kunnen, omwille van het succes, pas tegen het einde van de zomer of ten laatste in september worden afgehaald.”

“Wij hebben bij Audi altijd meer bestellingen ‘à la carte’ gehad. De levertermijnen voor bestellingen vandaag liggen voor de meeste modellen op 3 tot 4 maanden”, zegt Sofie Luyckx.

Tot slot: wie op het Salon de nieuwe Porsche 911 kocht (richtprijs: 156.700 euro voor de Carrera S en 165.700 euro voor de Carrera 4S) moet volgens Bernard Van Bellingen rekenen op een wachttijd van vier tot zes maanden. Minimum.