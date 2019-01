15 centimeter sneeuw, en toch geen verkeerschaos: hoe komt dat? En was het thuiswerkalarm afgekondigd of niet?

Het doemscenario van ellenlange files dat door veel pendelaars dinsdagavond werd gevreesd, is geen realiteit geworden. Integendeel, op het hoogtepunt stond er de helft minder file dan normaal. Ondanks een flink pak sneeuw, op sommige plaatsen zelfs 15 centimeter. Valt Vlaanderen dan toch niet stil als er een wit tapijt ligt? En was het thuiswerkalarm afgekondigd of niet?