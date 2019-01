Oost-Vlaamse ‘nepvacatures’ dan toch ingevuld

Gent -

In Oost-Vlaanderen worden enkele ‘nepvacatures’ die de vorige deputatie had geopend voor oud-kabinetsmedewerkers, dan toch ingevuld. Dat laat gedeputeerde voor Personeel Riet Gillis weten. De nieuwe deputatie (Groen, CD&V en N-VA) kan wettelijk niet ingrijpen op de aanwerving, die op een drafje door het vorige provinciebestuur is gebeurd.