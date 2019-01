Brussels SP.A-parlementslid Goeman wil ook maximumfactuur in middelbaar onderwijs

Brussel - Brussels Parlementslid Hannelore Goeman (SP.A) wil dat er ook in het middelbaar onderwijs een maximum factuur komt. Dat zei ze na afloop van een studiedag rond schulden op school in het Brusselse Parlement.

Alsmaar meer ouders kunnen de schoolrekening niet betalen. In Vlaanderen blijft 10% van de schoolfacturen onbetaald, in Brussel ligt dat percentage waarschijnlijk hoger, vermoedt Goeman. Onbetaalde facturen zijn problematisch voor alle betrokkenen, niet in het minst voor de kinderen zelf. Om de problematiek in kaart te brengen, organiseerde ze woensdag een studiedag in het Brussels Parlement.

De directeur van de Vier Winden Basisschool in Molenbeek en een ervaringsdeskundige armoede van de vzw Vrienden van het Huizeke getuigden over hun ervaringen met onbetaalde schoolfacturen. Johan Van Biesen, directeur van de vzw ‘SOS Schulden op School’, gaf een resem concrete tips hoe scholen werk kunnen maken van een kostenbewust beleid en een correcte, menselijke invordering van schoolfacturen.

Goeman vindt het aangrijpend “hoe kinderen vaak het slachtoffer zijn van de onbetaalde rekeningen: ze mogen niet mee op schoolreis, zijn tussenpersoon, voelen schaamte.” Ze ziet ook voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een rol weggelegd, zoals het organiseren van opleidingen voor de scholen. “Ik hoop dat deze studiedag een aanzet vormt om werk te maak van een echt vormingspakket rond schulden op school, daar is dringend nood aan. Scholen weten niet altijd hoe ze moeten omgaan met schulden. Enerzijds hebben ze begrip voor de financiële situatie van de ouders, anderzijds moet ze zorgen dat de school financieel gezond blijft”, besluit de Brusselse SP.A-politica.