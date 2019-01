‘U-bochters’ veroorzaken gevaarlijke situaties op drukke steenweg, maar ingrijpen blijkt moeilijker dan gedacht

Dilbeek - Steeds meer bestuurders lijken niet te beseffen dat het uitvoeren van een U-bocht op de Ninoofsesteenweg een flagrante schending is van de verkeersregels. De politie erkent het probleem en probeert het aan te pakken. Al blijkt dat niet makkelijk.

Ondanks de verbodsborden is het maken van een U-bocht steeds meer ingeburgerd op de drukke Ninoofsesteenweg in Dilbeek. Aan de kruispunten Bettendries, Windmuts en ter hoogte van de stelplaats van De Lijn lijken veruit de meeste overtredingen te gebeuren. Allicht is de nabijheid van de warenhuizen en een carwash hierbij geen toeval. De verhoogde middenberm verhindert immers heel wat klanten om onmiddellijk de gewenste kant op te rijden, waardoor die punten de eerst mogelijke optie zijn om te draaien. De veiligere opties, de rotondes vlakbij of desnoods keren in een van de zijstraten, liggen extra seconden en meters verder en dat lijkt er te veel aan voor velen.

De bestuurders die in overtreding gaan, zouden beter moeten weten. De levensgevaarlijke manoeuvres brengen overigens niet alleen henzelf in gevaar. “Ook voor het achterliggende verkeer gaat het quasi altijd om een zeer onverwachte rijbeweging”, aldus Tom Hollevoet van de verkeersdienst van de politie Dilbeek. “Uiteraard brengen de manoeuvres ook het aankomende verkeer in groot gevaar.”

Gerichte controles

Dramatische ongevallen bleven voorlopig uit, maar dat lijkt een kwestie van tijd. De lokale politie van Dilbeek is zich ook duidelijk bewust van het probleem. Er werden dan ook al tientallen bestuurders beboet. Dat gebeurde zowel bij toevallige passages als gerichte controles. “Het probleem is dat je de overtreders op heterdaad moet betrappen om ze te verbaliseren”, gaat Hollevoet verder. “Dat is uiteraard niet makkelijk. We kunnen er jammer genoeg niet constant post vatten, hoe graag ik dat ook zou willen. Bovendien gaat het ook nog eens om verschillende locaties waar de overtredingen gebeuren.”

De politie laat wel weten dat er in de toekomst ook zo veel mogelijk opgetreden zal worden. Dat de U-bocht problematiek door de jaren heen zoveel groter is geworden, kan Hollevoet officieel niet bevestigen. “Met cijfers kunnen we dat niet staven. Al zou dat zeker kunnen. Er is sowieso steeds meer verkeer, en al zeker op de Ninoofsesteenweg”, aldus Hollevoet. “De situatie zal dan ook zeer goed in de gaten gehouden worden, laat dat alvast een stevige waarschuwing zijn.”