Vlaamse bouwsector wilt successierechten afschaffen voor energiezuinige renovaties

Brussel -

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) heeft in een persbericht een wijziging in de wetgeving rond successierechten voorgesteld om meer mensen aan te zetten energiezuinig te renoveren. In het kader van de klimaatproblematiek heeft de Vlaamse regering als doel gesteld om tegen 2050 alle Vlaamse woningen energiezuinig te maken. Om dit doel te bereiken, zal er in de toekomst meer energetisch gerenoveerd moeten worden.