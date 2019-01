Donald Trump erkent interim-president Venezuela

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Juan Guaido, die hij erkent als interim-president van Venezuela, woensdag persoonlijk gefeliciteerd in een telefoongesprek. Dat meldt het Witte Huis.

Trump prees volgens het Witte Huis de “historische overname van het presidentschap” en beloofde in het gesprek “Venezuela’s pad naar stabiliteit te steunen”. Het Amerikaanse staatshoofd zei ook dat hij regelmatig contact zou houden met het zelf uitgeroepen staatshoofd. Beide mannen hadden het ook over de geplande protesten in Venezuela tegen president Nicolas Maduro, die in de mededeling “voormalige dictator” wordt genoemd.

Juan Guaido riep zich vorige week woensdag tot interim-president van Venezuela uit op een grote betoging van de oppositie in Caracas. Kort daarna werd hij erkend door de VS, Canada en verscheidene Zuid-Amerikaanse landen. Ondertussen hebben al meer dan dertig landen Guaido erkend.