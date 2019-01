Congolese Brusselaar Benjamin Mokulu tekent bij Juventus (althans, bij de beloftenploeg)

Benjamin Mokulu, een in Brussel geboren Congolese aanvaller, ruilt in Italië tweedeklasser Carpi voor Juventus U23. Dat laat Carpi weten. Mokulu tekent op huurbasis in Turijn, maar Juventus ging akkoord tot een verplichte aankoop na het seizoen.

Hij mag dan wel voor een belofteploeg gaan voetballen, maar Mokulu is al 29. Juventus U23 komt in de Lega Pro uit, de Italiaanse derde klasse, en mag daar ook spelers boven de 23 opstellen. Voor Carpi mocht de Congolees dit seizoen al zestien keer in actie komen, en was daarbij goed voor drie doelpunten en drie assists.

Mokulu is een jeugdproduct van Brussels en speelde nadien voor Union, Oostende, Lokeren en KV Mechelen. Ook in Italië is hij al aan zijn vijfde club toe na Avellino, Frosinone, Cremonese en Carpi.