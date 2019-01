Roeselare huurt Kingsley Madu van Zulte Waregem

1B-club Roeselare kan tot minstens het einde van het seizoen rekenen op de diensten van Kingsley Madu. De linksachter wordt gehuurd van Zulte Waregem. Op het einde van het seizoen is de Nigeriaan einde contract bij Essevee en kan hij als vrije speler een nieuwe club kiezen.

De 23-jarige Madu kwam Zulte Waregem in de zomer van 2016 versterken. De drievoudig Nigeriaans international maakte met veel adelbrieven de overstap van de Slovaakse talentenfabriek AS Trencin, maar kon in Waregemse loondienst nooit doorbreken. In 2,5 seizoenen aan de Gaverbeek bleef hij steken op 22 officiële duels, één goal en drie assists. Dit seizoen speelde hij, mede door blessureleed, nog niet.

Madu is voor Roeselare, gedeeld laatste in de algemene rangschikking in de Proximus League, de derde winteraanwinst. Eerder versterkten de West-Vlamingen zich al met de Nederlanders Arsenio Valpoort (Busan IPark) en Darren Sidoel (Reading).