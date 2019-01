Amerikanen investeren 25 miljoen euro in bedrijf van ex-judoka Heidi Rakels

Fantastisch nieuws voor oud-judoka Heidi Rakels. Een Amerikaanse durfkapitaalgroep investeert 29 miljoen dollar - ongeveer 25 miljoen euro - in haar bedrijf Guardsquare. Dat meldt De Tijd.

Guardsquare is een Leuvens bedrijf dat gespecialiseerd is in de beveiliging van mobiele applicaties. Het werd bijna vijf jaar geleden opgericht door de nu 50-jarige Heidi Rakels en haar vriend Eric Lafortune. Er werken veertig mensen voor en het heeft een kantoor in San Francisco. Deloitte riep het uit tot de snelstgroeiende technstart-up in België. Onder meer banken doen een beroep op Guardsquare om hun apps te beveiligen.

Het gaat Rakels en Lafortune voor de wind, maar ze krijgen nu nog een enorme duw in de rug van de Amerikaanse durfkapitaalgroep Battery Ventures. Die kondigt aan 29 miljoen dollar - 25 miljoen euro - te investeren in het bedrijf. Daarmee moet Guardsquare “agressief investeren in verkoop, marketing, R&D en klantensuccessen”, aldus De Tijd.

Heidi Rakels pakte in 1992 brons op de Olympische Spelen in Barcelona. Op haar 36ste stopte de softwareprogrammeur van opleiding met judo, waarna ze dus een succesvolle zakenvrouw werd.