18-jarige opgepakt na brutale diefstal in woning bejaarde man

Brussel - De lokale politie van de zone Montgomery (Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek) heeft zaterdag een 18-jarige man opgepakt die kort voordien een home invasion, een gewelddadige inbraak, zou gepleegd hebben bij een bejaarde man.

De politie Montgomery werd zaterdagochtend verwittigd van de home invasion, die kort voordien had plaatsgevonden. Een jongeman had aangebeld bij een bejaarde man in het Jean van Ryn-binnenhof, en had het slachtoffer meteen aangevallen toen die de deur opende.

De jongeman had de bejaarde meteen vastgepakt, hem aangemaand niet te roepen en bedreigingen geuit. De jonge kerel had vervolgens de hele woning doorzocht en was ervandoor gegaan met een gsm.

De lokale recherchedienst opende een onderzoek en korte tijd later merkte een oplettende politieman op straat al een verdachte op. Die jongeman werd meteen ingerekend en ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter.

Dat meldt het Brusselse parket.