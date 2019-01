De woning van een gezin met twee kinderen uit Veldegem is onbewoonbaar verklaard. De reden: door een lek spoelde zo’n 1.000 liter mazout door het huis. “Het is behoorlijk onwerkelijk. Echt alles is kapot”, zegt Maxime Verheyden (28).

Meubels, kleding, speelgoed, zelfs de tandenborstels. Zowat alles in het huis van Maxime Verheyden (28) en haar partner Steve Caenepeel (41) in de Rembertstraat in Veldegem is kapot. Maandag spoelde zo ...