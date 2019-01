Geen sneeuw in Limburg maakt horeca-uitbaters boos: “Straten zijn leeg door fout weerbericht”

Op wat sneeuw in het zuiden van Limburg na zijn de voorspelde sneeuwbuien uitgebleven in het westen van ons land. Omdat de temperaturen net boven het vriespunt liggen, is er van een sneeuwlaag geen sprake. En dat maakt de Hasseltse horeca-uitbaters boos. Door de doemberichten over sneeuwval waren de straten in het centrum opvallend leeg voor een woensdagnamiddag. En dus zagen de horecazaken hun omzet smelten als sneeuw voor de zon.