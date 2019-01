De Kringwinkel in de Gentse Kortrijksepoortstraat, die vanavond (donderdag) Boetiek Erotiek wordt, heeft deze maand extra véél bekijks. Kunstenaar Peter Audenaert uit Assenede haalde de poppen van zolder en maakte een gewaagde ‘kinderen niet toegelaten'-etalage.

Adam en Eva die, in de tijd dat kleren nog niet bestonden, dartelen in de tuin van Eden. Sneeuwwitje en de zeven dwergen, die in de rij staan te wachten om onder haar rok te mogen kijken. De geheime sm ...