Zwembad moet zeker twee weken dicht door sneeuw: “Gelukkig zat er niemand in het water”

Avelgem - Het zwembad in Avelgem moet minstens voor twee weken dicht. Dat komt omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden na een dakkabelbreuk. De brandweer kwam gisteravond het dak sneeuwvrij maken, later zal het worden gestut.

Een paar kinderen en volwassenen bevonden zich woensdagochtend om 11 uur in de kleedhokjes van het Avelgemse zwembad. Ze maakten zich klaar om te gaan zwemmen toen er plots een luide knal weerklonk. Een staalkabel van het onderdak was geknakt.

“Gelukkig zat er niemand in het water”, zegt burgemeester Lut Deseyn (GBA-Gemeentebelangen). “Ik heb het zwembad gesloten omdat ik geen risico wou nemen. En dat bleek een juiste keuze. Om 17.30 uur kwam er al een stabiliteitsingenieur kijken. Het verdict is zwaar. Er mag niemand meer naar binnen.”

Bad leegpompen

“De brandweer heeft het dak sneeuwvrij gemaakt”, vervolgt Deseyn. “Morgen (vandaag, nvdr.) moet het zwembad worden leeggepompt. Dat zal zeker tot 16 uur duren. Vrijdag zal dan het dak worden gestut. Maandag komt de ingenieur terug om te kijken wat er allemaal vervangen moet worden. Zodra hij zijn verslag klaar heeft, ten vroegste maandag dus, zullen we een aannemer moeten vinden om het zwembad te herstellen.”

“We willen het bad nu grondig onderzoeken. We weten vandaag niet of er nog kabels aangetast zijn door corrosie. Waarschijnlijk ligt de sneeuwval aan de basis van het knakken van de kabel. Er ligt vijf centimeter sneeuw op het dak van het zwembad, wat neerkomt op een extra druk van tien kilogram per vierkante meter.”

Het zwembad in de Doorniksesteenweg werd in 2001 gebouwd. Het wordt vooral gebruikt door de scholen en een paar verenigingen. Ze doorverwijzen naar zwembaden in de omgeving is moeilijk, want ook die baden worden al heel intensief gebruikt.

“We gaan een deel van de aanpalende sportzaal Ter Muncken ter beschikking stellen om het wegvallen van het zwemmen te vervangen door andere sportactiviteiten”, besluit Deseyn. “Hoe lang het zwembad dicht moet, weten we vandaag niet, maar reken toch op zeker twee weken.”