Burgemeester luidt alarmbel: “Kanaalplan om radicalisering en drugs aan te pakken is dood”

Cannabisplantages (hier in het verleden ontmanteld in de Koepoortstraat) zullen zonder manschappen eerder per toeval nog worden ontdekt. Foto: rdb

Vilvoorde / Machelen - In de politiezone Vilvoorde-Machelen staat het water de agenten stilaan aan de lippen. Het Kanaalplan brengt een te hoge werkdruk mee. Zeker omdat er van de twintig extra manschappen nog maar twee overblijven. “Alles dreigt stil te vallen.”

“Het Kanaalplan in de Vlaamse Rand is zo goed als dood.” Met die harde woorden trekt de Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (SP.A) nog maar eens aan de alarmbel. Zijn politiezone Vilvoorde-Machelen kreeg bij de opstart van het ambitieuze plan twintig extra agenten ter beschikking. Die moesten helpen om de prioriteiten van het Kanaalplan waar te maken. Maar meer dan twee jaar later blijven er van die twintig extra agenten nog maar twee over. En in mei trekt ook de voorlaatste weg uit de zone. “Het is een drama dat die mensen niet vervangen kunnen worden”, zegt Bonte. “Het draait hier volledig in de soep. Op deze manier kunnen wij de doelstellingen van het Kanaalplan niet waarmaken. We staan voor de onmogelijke opdracht om werk te maken van radicalisering, illegaliteit en de drugsproblematiek.”

Een concreet voorbeeld volgens Bonte is de strijd tegen drugs. Vorig jaar werden er vier cannabisplantages blootgelegd, in 2017 zelfs vijf. Voor de opstart van het Kanaalplan waren dat er geen enkele. “Ik vrees dat we zonder extra agenten enkel nog per toeval op zo'n plantage zullen stoten.” Ondanks het gebrek aan middelen blijft Bonte achter de visie van het plan staan. “Want de ontdekte plantages zijn de perfecte illustratie van het feit dat het plan ook werkt. Maar tegenwoordig werken we met te weinig personeel om zowel de basispolitiezorg te verzekeren als aandacht te besteden aan het Kanaalplan. Dus ofwel stoppen we er maar beter mee, ofwel moeten we dringend extra manschappen krijgen. Ik ga daar dan ook op aandringen bij de huidige minister van Binnenlandse Zaken.”

Volgens Bonte trekken de eigen agenten van de zone liever naar Brussel omdat er daar meer premies te rapen vallen. “Of ze stappen over naar de nieuwe Directie Beveiliging van de federale politie. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) richtte vorig jaar nog die nieuwe dienst op voor beveiligingsopdrachten in onder andere de luchthaven of sites van defensie. Maar in de plaats van er agenten voor te rekruteren, trekken de agenten uit de politiezones weg naar die dienst. Zo krijgen wij ons kader niet meer ingevuld.”

“We werken eraan”

Bij het kabinet van huidig minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) valt te horen dat er nog geen formele vraag voor versterking van Bonte is binnengelopen. “Maar we zijn ons wel degelijk bewust van het tekort in Vilvoorde. De vier Brusselse zones die deelnemen aan het plan zijn voor honderd procent voorzien van agenten. Het probleem blijft de moeilijke instroom aan personeel. En dan moet de federale politie prioriteiten stellen. Maar we werken eraan.”