Waarom een stuk haven van Zeebrugge even virtueel Amerikaans grondgebied is

Brugge - Spectaculair gezicht op de Hanze-terminal in Zeebrugge, waar 85 Amerikaanse legerhelikopters aan wal werden gebracht en vliegklaar werden gemaakt. “Zeebrugge staat stilaan goed op de kaart bij het Pentagon als doorvoerhaven”, klinkt het bij ICO.

Neen, op de foto ziet u geen helikopterbasis, maar wel degelijk een haventerminal in Zeebrugge. Welgeteld 85 gevechts- en vrachthelikopters – Apaches, Black Hawks en Chinooks, voor de kenners – palmen sinds dinsdagavond de terminal van wagenbehandelaar ICO in. De helikopters, afkomstig uit het Amerikaanse Kansas, werden vanaf een vrachtschip aan wal gebracht en door een team van 150 militairen op de terminal zelf vliegklaar gemaakt.

“Hierbij wordt een zone van acht hectare tijdelijk ingekleurd als een militaire basis. Virtueel Amerikaans grondgebied, zeg maar”, zegt Helmut Walgraeve, projectmanager bij ICO.

In principe zou de terminal gisteravond alweer vrij gemaakt zijn, al zorgden de weersomstandigheden wel voor vertraging. Vanuit Zeebrugge vliegen de helikopters, na nog een tussenstop in het Waalse Chièvres, naar Oost-Europa. Daar worden ze ingezet in NAVO-verband voor de operatie Atlantic Resolve, als militair afschrikmiddel tegen Rusland.

Ook tanks

Het is al de derde keer dat ICO de terminal uit handen geeft aan het Amerikaanse leger, waarmee het anderhalf jaar geleden een samenwerking heeft opgezet en dat om de negen maanden zijn brigade in Oost-Europa wisselt. Die samenwerking zal in Zeebrugge alleen nog maar groter worden, want op termijn zullen er ook honderden tanks en andere militaire voertuigen van en aan wal gaan. Dat gebeurt momenteel nog op de ICO-terminal in het Oost-Vlaamse Kallo.

“Op dit moment maken we werk van de uitbreiding van de terminal in Zeebrugge, waarbij ook aangepaste spoorinfrastructuur wordt voorzien die nodig is voor het transport van de voertuigen. Wees maar zeker: Zeebrugge staat goed op de kaart in het Pentagon, als doorvoerhaven voor militair materiaal”, besluit Walgraeve.