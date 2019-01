“Brutaal” winterweer eist minstens zeven doden in Amerikaanse Midwest

Het vreselijke winterweer in de VS heeft al zeker aan zeven mensen het leven gekost. De temperaturen bereiken -27 en zelfs -32 graden. Dat melden Amerikaanse media.

De koude veroorzaakt bijna een nieuwe shutdown in de VS. In de Midwest, onder meer in Chicago, zijn scholen en universiteiten gesloten, is de postbedeling stilgevallen, worden arbeiders naar huis gestuurd en zijn vergaderingen afgelast. Honderden vluchten zijn geschrapt en de treinen van Amtak rijden niet meer uit.

Het is er dan ook “brutaal” koud, zoals veel Amerikaanse media het omschrijven. De temperaturen gaan er heel diep onder het vriespunt, tot -27 en -32 graden op sommige plaatsen. De weerdiensten waarschuwen bovendien dat het nog erger kan worden.

Door het winterweer zijn al minstens zeven mensen om het leven gekomen.