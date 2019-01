Drie verdachten opgepakt voor ontvoering van medewerker restaurant in Jette

Jette - Het Brusselse gerecht heeft drie mannen kunnen arresteren voor de ontvoering van een medewerker van het restaurant ‘Chalet van Laarbeek’ in Jette, op 9 september jongstleden. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door de advocaten van drie verdachten. Die hebben hun aanhouding intussen al verlengd gezien door de Brusselse raadkamer.

De overval vond op 9 september omstreeks 13.30 uur plaats, toen de medewerker de omzet van het restaurant in het Laarbeekbos wou wegbrengen. Hij werd overvallen door twee mannen, van wie er minstens één gewapend was. Die dwongen hem in zijn eigen voertuig te stappen en reden met hem naar de Delaunoystraat in Sint-Jans-Molenbeek, waar de man uit de wagen werd geduwd. Daar kon het lichtgewonde slachtoffer de politie verwittigen, waarna hij naar het ziekenhuis werd overgebracht voor verzorging.

Na maanden speurwerk kon de politie vorige week drie verdachten arresteren. Die werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en de raadkamer heeft begin deze week hun voorlopige hechtenis met een maand verlengd.