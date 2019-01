OHL neemt Yannis Mbombo over van Moeskroen

1B-club Oud-Heverlee Leuven versterkt zijn aanval met Yannis Mbombo. Hij komt over van Moeskroen en ondertekende een contract tot het einde van het seizoen aan Den Dreef.

De 24-jarige Mbombo heeft een verleden bij onder meer Anderlecht, Standard, STVV, Auxerre, Sochaux en Orebro.

De centrumspits met Congolese roots kwam dit seizoen zestien keer in actie bij Moeskroen, voornamelijk via invalbeurten. Daarin maakte hij twee doelpunten, vorige maand in de competitie tegen Antwerp en in de beker tegen Oostende.