Apple wijst Facebook terecht: “Wij hebben app die mensen tegen betaling bespiedde zélf uit onze App Store gehaald”

Apple heeft de app waarmee Facebook tegen betaling mensen bespiedde zélf uit de App Store verwijderd. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf, nadat Facebook beweerde dat zelf gedaan te hebben. “Dit is een duidelijke overtreding van onze overeenkomst met Facebook”, klinkt het bij Apple.

Het was technologiewebsite TechCrunch die woensdag met het nieuws uitpakte: Facebook betaalt tieners vanaf 13 jaar sinds 2016 al 20 dollar per maand om een app, ‘Facebook Research’ of ‘Project Atlas’ genaamd, hun doen en laten te laten volgen om informatie over hen en hun vrienden te kunnen verzamelen.

Tieners die dit doen, gaven Facebook toegang tot e-mails, privéberichten in social-media-apps, gesprekken in chatapps, inclusief foto’s en video’s, zoekopdrachten en andere activiteiten in de browser. Zelfs de gps-locatie van de gebruiker kon Facebook daardoor makkelijk volgen, door geïnstalleerde gps-apps af te tappen. “Simpel, installeren en vergeten”, luidt het advies bij het downloaden.

Enkele uren na het verschijnen van het kritische artikel van Techcrunch, maakte Facebook bekend dat de app bestemd voor Apple-toestellen zal worden stopgezet. Die bestemd voor Android-toestellen blijft echter behouden.

Dat werd niet veel later tegengesproken door Apple. Een woordvoerder van het bedrijf meldde TechCrunch dat het Apple zelf was dat ervoor zorgde dat de app niet meer geïnstalleerd kon worden. “Facebook gebruikt haar lidmaatschap van ons Enterprise Developer Program - bedoeld voor de interne distributie van apps binnen een bedrijf - om een app die gegevens verzamelt naar consumenten te brengen. Dat is duidelijk een overtreding van ons akkoord. We moesten dit doen om onze gebruikers en hun gegevens te beschermen.”