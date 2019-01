Aanrijder (44) volledig verantwoordelijk voor ongeval dat Jacques (60) het leven kostte

Beernem / Aalter - De 44-jarige Aalternaar die het ongeval veroorzaakte waarbij Jacques Derez (60) uit Beernem om het leven kwam, is daar volledig voor verantwoordelijk gesteld. De politierechter vond dat er geen sprake was van overmacht door een plaatselijke ijsplek.

Een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel, een boete van 1.600 euro en één maand rijverbod. Die straf kreeg C.V. (44) uit Aalter woensdag van de Brugse politierechter omdat hij op 15 december 2017 een dodelijk ongeval veroorzaakte. Hij had nochtans de vrijspraak gevraagd, maar de rechter ging daar niet op in.

De man uit Aalter was op het moment van het ongeval op weg naar Beernem toen het in de Vijverstraat in Sint-Joris grondig misging. De bestuurder werd in het afdalen van de brug over de snelweg naar eigen zeggen verrast door een ijsplek.

Tevergeefse reanimatie

Hij verloor de controle over het stuur en reed Jacques Derez (60), die daar met zijn fiets reed, aan. De man kwam ten val. C.V. startte onmiddellijk zelf met de reanimatie, maar de fietser bezweek uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Het parket vervolgde de bestuurder, maar die vroeg de vrijspraak. “Ik had geen enkel vermoeden dat daar een ijsplek zou liggen. Ik was al even onderweg en had nog niets van gladheid gemerkt. Ik kon er echt niet aan doen”, klonk het. De man deed zijn verhaal zeer sereen en praatte na de zitting zelfs nog even met de nabestaanden van het slachtoffer.

Duidelijke ijsvorming

Politierechter Leo Vulsteke oordeelde woensdag dat C.V. toch volledig aansprakelijk is voor het ongeval. “Al was van roekeloos rijgedrag geen sprake. Het ging om een lichte fout met noodlottige gevolgen. Maar met overmacht ga ik niet akkoord. De politie gaf in haar verslag mee dat er op het wegdek duidelijke ijsvorming was én dat het niet om een geïsoleerde ijsplek ging.”

“Bovendien werd in het weerbericht van de dag voordien ook gewaarschuwd voor mogelijke ijzel. Een bestuurder moet zich dan ook steeds aanpassen aan het wegdek en wordt geacht te allen tijde de controle over het stuur te kunnen bewaren”, klonk de uitleg van de rechter.

Die hield wel rekening met het blanco strafblad van de beklaagde en de serene manier waarop hij met het ongeval omging. Aan de nabestaanden van Jacques Derez werd een voorlopige schadevergoeding van één euro toegekend.