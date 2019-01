Prins Laurent schiet met dreigementen weer in eigen voet

Ongezien: prins Laurent dreigt ermee om de regering in gebreke te stellen. De prins vindt dat premier Charles Michel weinig of niets doet om 50 miljoen terug te eisen die zijn vzw nog moet van de Libische overheid. De spanningen tussen de regering en de prins ­lopen zo nog verder op.

Nog geen jaar geleden schreeuwde Laurent in een brief aan het parlement zijn onmacht uit. Dat de regering hem 46.000 euro van zijn dotatie afpakte omdat hij aanwezig was op een feestje van het Chinese leger was volgens hem nog maar eens het bewijs dat hij al zijn hele leven wordt tegen­gewerkt. Zelfs zijn mensenrechten worden geschonden, klonk het. Laurent gaat nu een stap verder. Gisteren lekte een brief uit die Laurent ten persoonlijken titel aan Charles Michel heeft bezorgd en waarin de prins klaagt over discriminatie.

Geld terug

De kwestie draait om geld dat de vzw van Laurent nog te goed heeft van de Libische overheid. Zijn Global Sustainable De­velopment Trust (GSDT) rijfde in 2008 contracten binnen om stukken woestijn te bebossen, maar Libië zette de projecten twee jaar later stop. Laurent trok naar de rechter en kreeg in 2014 gelijk van het Brusselse hof van beroep. Libië moet in totaal een kleine 50 miljoen terugbetalen, maar doet dat niet.

In een brief van drie bladzijden spuwt Laurent zijn gal over de regering, die volgens hem niets doet om het arrest van de rechtbank te helpen uitvoeren. België zou volgens hem bijvoorbeeld een deel van de 13 miljard kunnen deblokkeren die in Brussel op een rekening staat, geld van het Khaddafi­-regime dat de VN liet bevriezen.

En nog een frustratie van Laurent: Reynders riep de vzw op om zich tegenover Libië terughoudend op te stellen omdat nog meer Belgische bedrijven geld moeten van het regime, maar voor die bedrijven kwam hij wel tussen en voor zijn vzw niet. Pure discriminatie, luidt het in de brief. “Niets doen druist niet alleen in tegen de rechtspraak, maar dwingt me ook om vele en dure procedures in te spannen. (...) Eens te meer laat u me geen ­andere keuze (…) Ik nodig de regering uit, en indien nodig zal ik ze in gebreke stellen, om de ­nodige inspanningen te leveren om het arrest van het Brusselse hof van beroep te laten uitvoeren.”

Premier Michel reageert zakelijk. De scheiding der machten laat niet toe om tussenbeide te komen, en geld deblokkeren kan niet voor de VN, luidt het.

Een wanhoopsdaad

Waarom dan deze demarche? “Laurent rekent erop dat de regering bij de verkiezingen geen slechte beurt zal willen maken. Maar dan nog regel je dit beter in alle discretie”, zei royaltywatcher Mark Van den Wijn­gaert gisteren in Terzake. Ook volgens politicoloog Dave Sinardet (UA) schiet Laurent nog maar eens in eigen voet. “Laurent had al geen krediet meer in de politiek en nu jaagt hij de politici nog verder in het harnas. En op sympathie bij de bevolking moet hij ook niet rekenen. Dit is een pure wanhoopsdaad”.