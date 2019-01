18 scholen hebben nog één dag om zich te redden, anders moeten ze sluiten

Damme - Als er tegen vrijdag geen zes extra leerlingen zijn ingeschreven in basisschool ’t Dambord in Damme, dan weerklinkt de schoolbel daar eind juni voor de allerlaatste keer. Nog zeventien andere scholen in Vlaanderen verliezen na dit schooljaar hun subsidies als ze morgen op de teldag niet aan hun minimumaantal leerlingen raken. Het enige wat ze dan nog kunnen doen om te blijven bestaan, is fusioneren met een ­andere school.

Zeventien kinderen. In veel scholen is dat het gemiddelde aantal leerlingen per klas. Maar in ’t Dambord in Damme vormen de zeventien jongens en meisjes, van kleuters tot zesdejaars, samen de hele school. Toch nog tot eind juni. “We hebben een mirakel nodig om als school te overleven”, zegt directeur Luc Musschoot. Hij heeft nog tot de teldag van morgen de tijd om zes extra leerlingen te vinden. “Schrijven zich minder dan zes nieuwe leerlingen in, dan moeten we onze school sluiten. Ik durf niet aan dat scenario te denken.” Maar als de ­directeur heel realistisch is, beseft hij dat zijn school na decennia vechten tegen het leerlingentekort nu de strijd zal verliezen. Het lot dat twee andere dorps­scholen in Damme eerder al ondergingen. In het polderstadje in West-Vlaanderen vestigen zich te weinig nieuwe gezinnen die voor een instroom van leerlingen kunnen zorgen.

Vorig jaar 34 sluitingen

Van de 2.600 basisscholen in Vlaanderen, zijn sinds 1 september 2014 in totaal zeven scholen gestopt door een tekort aan leerlingen. Het ging om vijf scholen uit het gewone basisonderwijs en twee uit het buitengewone basisonderwijs. Het aantal vestigingsplaatsen waar de poort definitief toe bleef, ligt wel hoger. Van de in totaal ongeveer 3.800 vestigingsplaatsen sloten er 36 door een tekort aan leerlingen in 2016-2017. Vorig schooljaar waren dat er 34. In dezelfde periode werden ook wel 28 nieuwe vestigingen van scholen geopend.

Genadejaar

Vorig schooljaar kregen naast ’t Dambord nog zeventien andere scholen en vestigingsplaatsen na de teldag te horen dat ze te weinig leerlingen hadden. Maar dat ze dit jaar nog een laatste kans kregen om hun leerlingenaantal op te krikken tot het minimumaantal. Lukt hen dat niet tegen de teldag in het zogenaamde genadejaar, dan verliezen ze hun sub­sidies. Het enige wat ze dan nog kunnen doen om te blijven bestaan, is fusioneren met een andere school.

Het minimumaantal leerlingen dat op de teldag moet zijn ingeschreven, hangt van verschillende factoren af. Is het landelijk of stedelijk gebied? Hoe zit het met de bevolkingsdichtheid? Ligt de school geïsoleerd? “In de huidige regelgeving staat heel wat ingeschreven om de buurtscholen te kunnen behouden”, zegt onderwijsminister Hilde ­Crevits (CD&V). “Want ze spelen een belangrijke rol in het lokale leven. Zeker in het basisonderwijs is het belangrijk dat de school dicht in de buurt is van waar de ouders wonen. Maar je moet ook rekening houden met de betaalbaarheid.”

Musschoot betreurt de economische maatregel. “Zie een investering in onze school als een ­investering op lange termijn. We leveren hier leerlingen af die op hun maat les kregen. En dat zal de maatschappij heel wat meer opleveren.”