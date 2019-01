Heidense dieven gaan aan de haal met Christusbeeld: “Hopelijk lezen ze onze oproep in het parochieblad en brengen ze het terug”

In het Kortessemse Guigoven zijn heidense dieven aan de haal gegaan met het Christusbeeld uit de nis van de kapel aan de Brandstraat. Het Heilig Hartbeeld is ongeveer een meter hoog en staat al sinds 1924 in het gebedshuisje. “We willen de dief vriendelijk vragen om ons beeld terug te brengen”, aldus Theo Vanmuysen, die samen met zijn echtgenote Rina de kapel onderhoudt.

Het Heilig Hartbeeld in de gelijknamige kapel aan de kruising van de Kasteelstraat met de Brandstraat in Guigoven is van de ene op de andere dag verdwenen. “De kapel is privé-eigendom en ...